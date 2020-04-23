«دبي الرياضي» يطلق فعاليات رياضية افتراضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون شهر رمضان المبارك هذا العام الأول الذي يشهد بقاء أفراد المجتمع في منازلهم بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، ويواصل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع العديد من منظمي الفعاليات تنظيم المزيد من الفعاليات المبتكرة من خلال بوابة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي أطلقها مؤخرا والتي تضم منصة واسعة من الفعاليات الرياضية الافتراضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لكي تواكب المرحلة التي يمر بها العالم، وتساهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال البقاء في المنزل وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

ويتصدر الفعاليات سباق تحدي الجري الرمضاني، حيث سيتمكن عشاق رياضة الجري من خوض تحديات جديدة من خلال سباق تحدي رمضان للجري المنزلي الذي يتضمن 4 فئات للرجال والسيدات والأطفال فوق 12 سنة والأطفال تحت 12 سنة، ويتم التنافس على عدة مسافات هي 5 كيلومترات و10 كيلومترات وسباق الأطفال لمسافة 2.5 كم، ويمكن المشاركة في السباق بأي وسيلة ممكنة سواء بالجري داخل غرف المنزل أو على جهاز الجري الآلي.

ويقام السباق يومي 15 و 22 مايو المقبل وستكون المشاركة مفتوحة في أي من الفئات الثلاث خلال 24 ساعة في كل يوم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء، كل ما يتطلب الأمر هو التسجيل في السباق واختيار الفئة التي سيتم التنافس فيها، ومزامنة الجري مع برنامج مخصص للجري ويجب على المتسابق إرسال صورة من تطبيق قياس الجري على حسابه الذي سجل به حتى يتم معالجة النتائج الرسمية والتحقق منها، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى الثلاثة على ميداليات، كما ينال جميع المشاركين شهادة مشاركة رقمية.

كما تتضمن المنصة لعبة دوتا 2 الإلكترونية الاستراتيجية التي شارك فيها أكثر من 8 ملايين شخص خلال الشهر الماضي ويلعب فيها 32 فريقاً من 12 دولة حول العالم، وستكون الفعالية المقبلة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 128 فريقاً، وسيتم تخصيص جوائز مالية تشجيعية للفرق الثلاثة الأولى وكذلك هدايا أخرى للمشاركين والمتابعين.

كما تشمل المنصة تنظيم ندوات رياضية عبر الإنترنت بعنوان «اللاعب، المدرب، والإنسان» يقدمها لاعبا كرة قدم محترفان هما ستيفن فنسنت تايلور لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي نيوكاسيل يونايتد، ودايفيد رايت اللاعب الإنجليزي السابق ومدرب فريق نادي نورويتش سيتي الإنجليزي تحت 18 سنة.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية الافتراضية ستكون في متناول الجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع على المشاركة، ويمكن لمنظمي الفعاليات الرياضية تسجيل فعالياتهم عبر التقديم في الموقع الإلكتروني للمجلس www.dubaisc.ae لاستخراج تصاريح تنظيم الفعاليات المنزلية والافتراضية، وحدد المجلس شروطًا لتنظيم هذه النوعية من الفعاليات، من أهمها ألا تزيد مدة الفعالية الافتراضية على خمسة أيام، ولا يمكن تنظيم أكثر من حدث في الوقت ذاته، وإذا كان المنظم يخطط لتنظيم فعاليتين أو أكثر من الأحداث الافتراضية فلا بد من أن تكون هناك فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام بين كل حدث لإتاحة الفرصة للمنظمين الآخرين لإقامة فعالياتهم.

وتستقطب المنصة جميع أنواع البطولات الافتراضية في هذه البوابة، سواء كانت رياضة الجري أو الدراجات الهوائية أو الشطرنج أو اللياقة البدنية أو الرياضات الإلكترونية، شرط أن يكون تنظيم الحدث داخل المنازل ويتم عبر القنوات والمنصات الالكترونية الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تحقق التباعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع حفاظًا على سلامتهم، ولا ينتهك القيود الاحترازية التي تفرضها السلطات.