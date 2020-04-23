شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يختتم مبادرته الرياضية الافتراضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي المبادرة الرياضية الافتراضية «عن بعد» التي نظمها بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وبرعاية قرية الشعب تزامناً مع يوم الصحة العالمي.

وشهدت المبادرة مشاركات من مختلف فئات المجتمع ومن خارج الدولة مثل سلطنة عمان وأوكرانيا مما عزز أهمية المبادرة والتي اشتملت على ممارسة رياضات الجري أو المشى وركوب الدراجات الهوائية والسباحة وركوب الخيل وبعض النشاطات الأخرى حيث تم إرسال شهادات وميداليات المبادرة إلى عناوين المشاركين بناء على ماتم الاتفاق عليه.

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