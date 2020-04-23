شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم الشرقي يوجه بإعفاء المحال التجارية بنادي الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، بإعفاء جميع المحال التجارية الموجودة على محيط استاد الفجيرة من دفع رسوم الإيجارات لحين انقضاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة والعمل بصورة طبيعية، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية لتخفيف الأعباء المعيشية جراء الوباء الذي اجتاح العالم.

وبالفعل وجدت المبادرة صدى طيباً لدى أصحاب المحال التجارية والجماهير الفجراوية على اللفتة الكريمة والدعم اللامحدود الذي يقدمه الشيخ مكتوم الشرقي لقطاع الرياضة بالإمارة.

يذكر أن الفجيرة في انتظار البت بمصير الموسم الكروي لاتخاذ عدد من القرارات الحاسمة خاصة فيما يتعلق بلاعبيها الأجانب والمقيمين الذين لم يكن عطاؤهم بالمستوى المطلوب.

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