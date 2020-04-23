العروبة يشكل لجانه المعاونة ويضع تصوراته للمرحلة المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

بعث نادي العروبة برقية شكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، والشيخ صالح بن محمد الشرقي راعي الحركة الرياضية في الامارة على الثقة الغالية التي أولوها لمجلس الإدارة الجديد الذي عقد اجتماعه الأول أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة علي مبارك بن عباد رئيس النادي وبمشاركة جميع الأعضاء وتم خلاله تشكيل اللجان المعاونة وفي مقدمتها اللجنة الفنية ولجنة العقود، فضلاً عن مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالمرحلة المقبلة والتأمين على النهج المطروح وتطويره والسعي بجد نحو تحقيق تطلعات الجماهير العرباوية في الترفع لمصاف أندية دوري المحترفين.

وأكد أحمد مبارك بن عباد أمين السر العام أن الاجتماع هدف إلى عمل تقويم شامل لمسيرة النادي خلال الفترة السابقة مع رصد كل الإيجابيات والسلبيات وبدء صفحة جديدة شعارها البذل والعطاء.

جدير بالذكر أن التشكيل الجديد لإدارة نادي العروبة أسفر عن دخول العضوين سيف الكعبي وراشد اليماحي ليرتفع مجموع المجلس إلى 11 عضواً.