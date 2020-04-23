«التايمز» تكشف دسيسة لقناة «بي إن سبورت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اطلعت صحيفة التايمز على رسائل بعثتها «بي إن سبورت» القطرية لريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وإلى الـ20 نادياً المتنافسة في البريمييرليج لمنع صفقة بيع نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 300 مليون استرليني لمجموعة يترأسها الصندوق السيادي السعودي للاستثمار بنسبة 80 بالمئة. ولوحت رسالة يوسف العبيدي المدير التنفيذي لـ«بي إن سبورت» بالعصا والجزرة وسلطت الضوء على المحاولات الفاشلة من قبل الدوري الممتاز للتصدي قانونياً لنقل عرب سات (العائد للسعودي) مباريات الدوري الممتاز.

وورد فيها: «هناك مخاطر من السماح بسيطرة حكومة المملكة العربية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر على ناد كبير منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مواصلة سلوكياتها غير القانونية وتأثيرها المباشر على المصالح التجارية للبريمييرليج وأنديته وشركائه في البث التلفزيوني. نحن كشريك ملتزم منذ وقت طويل ومستثمر كبير في الدوري نحثكم على التفكير بحذر بالآثار المترتبة على هذه الصفقة».

في المقابل، ذكرت مصادر مقربة من الصفقة أن الإجراءات المتبعة لتسجيل الصفقة تسير على ما يرام ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بغضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، ووفقاً للتقارير، سيستبدل المالكون الجدد المدرب الحالي ستيف بروس بمرشحين أبرزهم: بوكتينيو وماسيميليانو أليجري لجذب النجوم من أمثال أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ونجم نابولي دريس ميرتنز ونجم تشيلسي ويليان.