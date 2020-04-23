مليون فان بيرسي حديث الصحافة البريطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية بين عرض المليون وجدل أوزيل ومقترح يويفا، حيث أقسم النجم الهولندي روبن فان بيرسي وقال:«سأعطي مليون استرليني الآن لكل من يقدم دليلاً على تقديم أرسنال عرض تمديد لي قبل انتقالي لمانشستر يونايتد»، وانتقد الجناح الذي اتهمه مشجعو أرسنال بالخيانة المدير التنفيذي ايفان جازيديش وقال:«كانت مسألة بقائي لا تتعلق بي وبالمدرب فينجر فقط بل بالطريقة التي تعامل بها ايفان مع الموقف كله. قدمت 7 اقتراحات لتطوير الفريق لكن الإدارة كان لها رأي مختلف، أرسنال هو من قرر عدم تمديد عقدي»، واعترف فان بيرسي بخطئه في كتابة رسالة مفتوحة وأضاف:«لم يكن من الصواب كتابة رسالة مفتوحة لمشجعي أرسنال في مثل ذلك الموقف الحساس».

أما أوزيل نجم أرسنال الحالي فقد أثار الجدل بعد رفضه اقتطاع نسبة من أجره لدفع رواتب موظفي النادي. ووصف البعض تصرف أوزيل بالأناني فيما دافع البعض الآخر عنه لأنه يتبرع كثيراً عبر مؤسسته الخيرية «بيج فووت».

وأثار مقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأخير الجدل أيضاً بعدما رجحت تقارير إدخال أرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا في حال عدم استكمال الموسم الحالي رغم أن النادي اللندني يقبع في المركز التاسع بجدول الترتيب. وينص مقترح «يويفا»على اعتبار قطبي مانشستر وليفربول وأرسنال مشاركين في دوري الأبطال فيما تشارك فرق تشيلسي وتوتنهام وليستر في يوروبا ليج.