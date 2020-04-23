بايل يتبرع بنصف مليون جنيه لمستشفى في ويلز

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لندن - تبرع الويلزي غاريث بايل جناح ريال مدريد الاسباني بنصف مليون جنيه استرليني (615 الف دولار)، لمستشفى وُلد فيه في كارديف لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بايل تبرعه الاربعاء من خلال فيديو عبر موقع "تويتر" لمستشفى كارديف وجامعة فايل "اردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال ازمة فيروس كوفيد-19".

تابع اللاعب المتوج اربع مرات بلقب دوري ابطال اوروبا مع الفريق الملكي الاسباني "يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعا خاصا في قلبي، فيه وُلدت وقد وفّر دعما كبيرا لاصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل".

أردف اللاعب البالغ 30 عاما وعاشق رياضة الغولف "أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا لكم".

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وادى فيروس كورونا المستجد حتى الاربعاء الى وفاة 624 شخصا في ويلز من اصل اكثر 8 آلاف اصابة.

وتم تعليق الدوري الاسباني حيث يحترف بايل منذ 12 اذار/مارس الماضي، عندما كان ريال يحتل المركز الثاني وراء برشلونة حامل اللقب.

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