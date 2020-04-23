كرول: مُعجب بالأهلي.. وبإمكانه الفوز بدوري الأبطال مثل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

عبر المدرب الهولندي رود كرول المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونادي الزمالك عن إعجابه بما يقدمه النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" قال كرول :"مُعجب بأداء الأهلي وبما يقدمه في الوقت الحالي، هو الآن على القمة في الدوري".

وأضاف المدرب الهولندي :"هناك فريق رائع في مصر وهو بيراميدز، أحب متابع الدوري المصري والكرة المصرية بشكل عام، لا يمكن العودة الآن لكن يسرني دائماً الذهاب إلى مصر".

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وتابع كرول :"عملت مع لاعبي عظما في مصر، حدث تفاهم بيننا خلال فترة قصيرة، اكتشفت الكثير من الموهوبين في منتخب مصر، حازم إمام وأحمد حسن ونادر السيد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم".

وانتقل كرول للحديث عن دوري أبطال إفريقيا وفرص التتويج قائلاً: "الأهلي والزمالك بإمكانهما فرصة الفوز بالبطولة هذا الموسم".

وأردف كرول :"فريق الوداد المغربي ليس سهلاً، لكنه ليس بالقوة التي كان عليها في السابق، الوصول إلى نصف النهائي لم يكن سهلاً للجميع".

وانتقل كرول للحديث عن محمد صلاح نجم ليفربول قائلاً :"ميسي هو الأفضل بالنسبة لي رغم أن رونالدو لاعب مميز، ومحمد صلاح أيضاً لاعب متميز وهو دائماً في قلبي، وأتابعه باستمرار لأنه لاعب موهوب".