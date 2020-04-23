المصري: لن نبيع أي لاعب حتى انتهاء أزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، أنه لن يتم بيع أي لاعب في صفوف الفريق حتى تنتهي أزمة وقف القيد.
وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة " أون تايم سبورت 2":كل العروض التي تتردد عن رغبة الأندية في التعاقد مع لاعبي المصري شفوية فقط، ولا تنعامل إلا مع المخاطبات الرسمية".
وأضاف:" ليس لدي مشكلة في أن يحصلوا لاعبو الفريق على عروض، وأنا أكون فخور عندما تتردد أسماء لاعبي المصري في بورصة اللاعبين، لكن لن يتم بيع أي لاعب إلا عندما يُفتح القيد للنادي المصري مرة أخرى بعد انتهاء أزمة العقوبة الموقعة علينا من الفيفا".
وعن شائعة مفاوضات الزمالك مع كريم العراقي، رد:" أمير مرتضى منصور قال لي عندما نريد لاعب من المصري سنتفاوض مع الإدارة بشكل مباشر، ولا تسمع لكلام الوكلاء".
وأكمل:" لدينا نقص في الخط الدفاعي وتحديدا في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وهو الأمر الذي يجعل فكرة التخلي عن لاعبين أمر مستحيل".
واختتم:" كيف نترك لاعب لن نستطيع تعويضه، فلا راحلين عن المصري حتى تنتهي أزمة القيد".
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