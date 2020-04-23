شريف فؤاد: الخطيب أصر على عدم المساس بالرواتب.. وسنعلن عن خطة لتنمية الموارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: معتز عمرو:

أشار شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رفض بشكل قاطع تخفيض المرتبات للموظفين واللاعبين والأجهزة رغم أنه كان اتجاها متوقعا.

وقال شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورت 2": في اجتماع مجلس الإدارة يوم 21 مارس الماضي تم تكليف بعض الأعضاء رفقة المدير المالي وكذلك مدير الكرة ومدير قطاع الناشئين لتقديم أطروحات وأفكار لتنمية الموارد عقب إيقاف النشاط".

وأضاف:" تم عقد ورش عمل ثم قدم المكلفون بعض الأطروحات، وكان منها تخفيض الرواتب، فهو كان الاتجاه المتوقع داخل الأهلي، وهو الأمر الذي قامت به الفرق الكبرى في أوروبا".

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وأكمل:" لكن الخطيب صمم على عدم تخفيض رواتب الموظفين والأجهزة الفنية واللاعبين، وتم اتخاذ قرار بجدولة مرتبات شهري إبريل ومايو لتصرف على 4 دفعات، وهذا القرار سيطبق على أصحاب المرتبات الكبرى فقط، أما أصحاب المرتبات الضعيفة ستصرف لهم في ميعادها".

وتابع:" ثم طلب الخطيب بعد الاجتماع الأخير البحث عن أفكار وخطط لتنمية موارد النادي، وتعمل بعض اللجان حاليا مثل إدارة الإعلام وإدارة التسويق على تنمية موارد النادي عن طريق حقوق الديجيتال".

واختتم:" سيكون هناك ثورة في مجال الديجيتال في الفترة المقبلة لتنمية الموارد، وسنعلن عن الخطة قريبا وفور اكتمالها".