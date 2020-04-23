مصدر يكشف حقيقة دخول "زيزو" في صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط نادي الزمالك، حقيقة دخول اللاعب في صفقة تبادلية بين ناديه ونادي بيراميدز.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الى أن الزمالك اقترب من الحصول على خدمات محمد فاروق لاعب بيراميدز، مقابل أحمد سيد "زيزو".

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "زيزو لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر، لم يتواصل معه أي مسؤول من بيراميدز أو حتى الزمالك".

وأكمل "هذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق".

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وتابع "زيزو امتلك عرضين من الدوري التركي، مندوبي الناديين شاهدوا اللاعب في مباراتي السوبر الأفريقي والمصري".

واستمر "في الوقت الحالي لن يتم الافصاح عن إسم الناديين، لكنهما من أندية الوسط في الدوري التركي".

وصرح "الأمور توقفت بسبب أزمة كورونا، بعدما يتم معرفة مصير الدوري التركي، قد يتم التواصل مع نادي الزمالك من جانبهما لتقديم عروض رسمية".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا "اللاعب لم يتلق أي عروض من الدوري البرتغالي".