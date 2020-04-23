شريف فؤاد: الإعلان الرسمي فقط يتبقى على حسم تجديد فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن ملف تجديد فايلر شبه منتهي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عنه.

وتحدث فؤاد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": التجديد لفايلر أمر شبه منتهي، فإدارة النادي متمسكة ببقاءه بشدة لأن عقليته تناسب الأهلي وطموحه".

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وأضاف:" فايلر أيضا لديه الرغبة الكاملة في التجديد مع الأهلي، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقده، وهو الأمر الذي أخرته الظروف التي نعيشها، حيث يريد السويسري أن يطمئن على أسرته".

وعن قضية عبد الله السعيد، واصل:" النادي الأهلي لم يذكر التاريخ أنه تنازل عن حق من حقوقه، والإدارة القانونية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون".

واختتم:" العقد شريعة المتعاقدين، والأهلي حريص على الحصول على حقه في هذه القضية وفقا للعقد الثلاثي المبرم بيننا وبين اللاعب ونادي اتحاد جدة".