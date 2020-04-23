الشباب والرياضة تضىء استاد القاهرة لدعم الأطقم الطبية وحث المواطنين على ممارسة الرياضة في المنزل

تحت شعار " Save Live & Stay Home"، أضاءت وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بوابات إستاد القاهرة الدولى واللوحات الإليكترونية للإستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لحث المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن حملة " Save Live & Stay Home" - التي نفذتها إدارة السياحة

وأضاف الوزير أنه قد تم إطلاق مبادرة "ابقى فى المنزل واحمى حياتك " لممارسة

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره على الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين، مشيراً إلى تضامن الجميع مع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في المجال الصحي من أجل مواجهة تلك الازمة والقضاء عليها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن حملة " Save Live & Stay Home" - التي نفذتها إدارة السياحة الرياضية بالوزارة - تأتي كرسالة توجهها وزارة الشباب والرياضة إلى جميع المصريين للحث على البقاء في المنازل آمنين والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف الوزير أنه قد تم إطلاق مبادرة "ابقى فى المنزل واحمى حياتك " لممارسة الرياضة حيث تستهدف تحفيز المواطنين لممارسة الرياضة بصورة ذاتية لرفع معدلات اللياقة البدنية والتي تساهم في تعزيز جهاز المناعة لديهم، في ضوء الظروف الحالية كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كرونا المستجد.وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره على الدور العظيم المبذول من قبل الأطقم الطبية في محاربة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومجهوداتهم الحثيثة في علاج المرضي والمصابين، مشيراً إلى تضامن الجميع مع الأطباء والممرضين وكافة العاملين في المجال الصحي من أجل مواجهة تلك الازمة والقضاء عليها.وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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