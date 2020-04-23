أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أنه حقق الكثير لكرة القدم أثناء تواجده في مجلس إتحاد الكرة المصري ولمأتحدث عنها نهائي.
وأضاف عبد الغني أنه لم يتحدث نهائي عن الإنجازات التي حققها إتحاد الكرة المصري أثناء تواجده في المجلسالسابق لأنه دورنا الرئيسي تحقيق الإمتيازات الكثيرة للكرة المصرية ولم أجد أي شخض تحدث عن هذا الإنجازات نهائي.
وتابع أنني سأتقدم للإنتخابات القادمة لإتحاد الكرة المصري وأسعى لتقديم الكثير من الإنجازات للكرة المصرية مع المجلس القادم .
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: قدمت الكثير لكرة القدم المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.