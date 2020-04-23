أياكس ينتظر موقفه من حسم الدوري الهولندي

ينتظر نادي أياكس أمستردام موقفه من حسم الدوري الهولندي، بعد قرار الجهات المعنية الذي يشر إلى إلغاء الموسم الرياضي، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتمديد حالة الحظر في البلاد حتى سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الهولندي للعبة، اجتماعاً مع الأندية الجمعة المقبل، لبحث مصير المسابقة خاصة فيما يتعلق بالفريق البطل والوصيف، والفرق الصاعدة والهابطة في الدوري الهولندي.

ويتطرق الإجتماع، إلى معايير اختيار الفرق

يذكر أن أياكس يتصدر منافسات بطولة الدوري بفارق الأهداف عن ألكمار قبل فترة التوقف في مارس الماضي. حتى سبتمبر القادم.ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الهولندي للعبة، اجتماعاً مع الأندية الجمعة المقبل، لبحث مصير المسابقة خاصة فيما يتعلق بالفريق البطل والوصيف، والفرق الصاعدة والهابطة في الدوري الهولندي.ويتطرق الإجتماع، إلى معايير اختيار الفرق الرياضية التي ستمثل هولندا في البطولات القارية الأوروبية الموسم المقبل.يذكر أن أياكس يتصدر منافسات بطولة الدوري بفارق الأهداف عن ألكمار قبل فترة التوقف في مارس الماضي.

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