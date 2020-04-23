رضا عبد العال: أترك للاعبين حرية الصيام خلال المباريات في رمضان

أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو أنه أثناء قيادته لكل الفرق التي دربها لم يأمر اللاعبين بالإفطار في رمضان وكان يمنحهم الحرية في هذا القرار.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة أثناء إستضافته مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten أن قرار صيام اللاعبين في رمضان كان

إختياري طوال مسيرتي التدريبة في جميع الفرق .

وتابع أنه لم يأمر أي لاعب بالإفطار قبل أي مواجهة حتى لو كانت مصيرية مشيراً إلى أن هذا القرار كان إختياري لكل اللاعبين .