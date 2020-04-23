مجدي عبد الغني: إفطار اللاعبين في المباريات يتوقف علي اهميتها

قال مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن إفطار اللاعبين في المباريات يعتمد على أهمية المواجهة بالنسبة للمدرب . على أهمية المواجهة بالنسبة للمدرب . وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة أن المباريات في شهر رمضان تكون ممتعة وأهمية المواجهة تُجبر المدرب على منح اللاعبين حرية الإفطار حتى يقدمو آداء مميز أثناء المباراة ولا يؤثر على المستوى البدني للاعبين . في شهر رمضان تكون ممتعة وأهمية المواجهة تُجبر المدرب على منح اللاعبين حرية الإفطار حتى يقدمو آداء مميز أثناء المباراة ولا يؤثر على المستوى البدني للاعبين .

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