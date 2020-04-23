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عبد العال يحكي كواليس قرار ابورجيلة باجبار اللاعب علي الصيام

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أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو أن كابتن أبو رجيلة في مباراة أسوان بالدوري أصدر قرار بإجبار جميع اللاعبين للصيام في تلك

المباراة .

وأضاف عبد العال في تصريحات أثناء إستضافته على قناة Ten  مع الإعلامي إسلام صادق أن

كابتن أبو رجيلة كان حاسماً في قرارته مع فريق الزمالك، وأصدر قرار قبل مباراة أسوان بالدوري بإجبار اللاعبين بالصيام، وتقبل اللاعبين القرار وقدمنا مباراة جيدة ونحن صائمين في تلك المواجهة .
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