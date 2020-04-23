عبد العال يحكي كواليس قرار ابورجيلة باجبار اللاعب علي الصيام

أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو أن كابتن أبو رجيلة في مباراة أسوان بالدوري أصدر قرار بإجبار جميع اللاعبين للصيام في تلك المباراة . المباراة . وأضاف عبد العال في تصريحات أثناء إستضافته على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن كابتن أبو رجيلة كان حاسماً في قرارته مع فريق الزمالك، وأصدر قرار قبل مباراة أسوان بالدوري بإجبار اللاعبين بالصيام، وتقبل اللاعبين القرار وقدمنا مباراة جيدة ونحن صائمين في تلك المواجهة . كابتن أبو رجيلة كان حاسماً في قرارته مع فريق الزمالك، وأصدر قرار قبل مباراة أسوان بالدوري بإجبار اللاعبين بالصيام، وتقبل اللاعبين القرار وقدمنا مباراة جيدة ونحن صائمين في تلك المواجهة .

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