رضاعبد العال: عصام بهيج كان يمنحنا الحرية في الصيام

قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو أن كابتن عصام بهيج كان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام أثناء المباريات وأضاف عبد العال أثناء إستضافته لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي إسلام صادق أن وقت رمضان في مباريات كرة القدم كان صعب على اللاعبين وكان هُناك لاعبين يفطرون أثناء المباريات. كان صعب على اللاعبين وكان هُناك لاعبين يفطرون أثناء المباريات. وأوضح أن كابتن عصام كان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام ولا يُجبر أحد على الصيام .

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