وكيل كاكا : هيكتور كوبر رفض انضمام اللاعب إلى إنتر ميلان

قال جايتانو باوليلو وكيل الاعب البرازيلي ريكاردو كاكا، أنه قام بعرض اللاعب على نادي إنتر ميلان في بداية مسيرته الكروية، تمهيداً للتعاقد معه.

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر السابق للمنتخب الوطني والذي قاده إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، والمدير الفني للإنتر ذلك التوقيت رفض ضم اللاعب بحجة عدم مناسبة أسلوب لعبه مع طريقته التدريبية مع الإنتر المعتمدة على خطة 4-4-2.

وواصل، في بداية تعارفي على كاكا، أخبرني اللاعب برغبته في اللعب ضمن صفوف ميلان في

وانتقد وكيل كاكا، عدم إعطاء اللاعب القدر الكافي من الإهتمام الإعلامي، مطالباً الجميع بمعرفة أرقام الدولي البرازيلي وما قدمه في مسيرته الإحترافية. قاده إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، والمدير الفني للإنتر ذلك التوقيت رفض ضم اللاعب بحجة عدم مناسبة أسلوب لعبه مع طريقته التدريبية مع الإنتر المعتمدة على خطة 4-4-2.وواصل، في بداية تعارفي على كاكا، أخبرني اللاعب برغبته في اللعب ضمن صفوف ميلان في الدوري الإيطالي وهو ماحدث بعد رفض الإنتر، لتبدأ مسيرة اللاعب بشكل جاد، حتى طلب ريـال مدريد حسم التعاقد مع اللاعب.وانتقد وكيل كاكا، عدم إعطاء اللاعب القدر الكافي من الإهتمام الإعلامي، مطالباً الجميع بمعرفة أرقام الدولي البرازيلي وما قدمه في مسيرته الإحترافية.

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