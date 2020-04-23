“اليويفا” يحسم مصير دوري أبطال أوروبا .. ويُحدد مواعيد انطلاقة الدوريات

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعًا “حاسمًا” طوال يوم الخميس عبر “الفيديو” من أجل الاستقرار على عدة أمور ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، أهمها تحديد مواعيد مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواعيد استئناف كرة القدم في القارة العجوز.

وأعلن “اليويفا” أنه سوف يستعرض خلال الاجتماع الطرق المحتملة، إذا سنحت الظروف، لإنهاء المسابقات الأوروبية، سواء المحلية أو القارية، المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وتوقفت المسابقات في كافة البلدان نتيجة الخطر الذي شكّله الفيروس، وإصابته لأكثر من 2.5 مليون شخصًا، بجانب التسبب في مقتل 175 شخصاً من مختلف الجنسيات.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أن هدفه الواضح هو محاولة إنهاء البطولات للموسم الجاري، سواء بطولاته الخاصة بالأندية والمنتخبات أو الدوريات والكؤوس المحلية.

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القرارات المتوقعة في اجتماع “اليويفا” المنتظر

وستأتي قرارات “اليويفا” في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدول مثل بلجيكا وهولندا إنهاء بطولاتها المحلية، وهو قرار وصفه الرئيس “ألكسندر سيفيرين” بالمتسرع، مطالبًا الدول بانتظار القرارت الجماعية، والوصول إلى حقائق أكثر عن “الفيروس”.

يذكر أن الصحف الإنجليزية ومن ضمنها “الميرور” حاولت بالتكهن بنتائج الاجتماع، وشدًدت على أن نظام الدورات المجمعة للدوريات وللبطولات القارية هو الأقرب للحدوث، وسيتم التصديق عليه، بحيث تنتهي الدوريات في غضون شهر واحد، بينما يلعب الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في تركيا وبولندا بنظام الدورة “المُجمعة”.

ولا يوجد أي شكوك لدى وسائل الإعلام أن كافة المباريات سوف تلعب داخل أبواب مغلقة، ولن يتم السماح بحضور الجماهير خلال الموسم الحالي، وربما حتى الوصول إلى “مصل” مضاد لهذا “الفيروس” الذي ألقى ظلاله على كل نواحي الحياة.