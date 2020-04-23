والد توماس بارتي يعترف باقتراب نجله من التوقيع لآرسنال

اللاعب الغاني "توماس بارتي" بقميص نادي أتليتكو مدريد الاسباني (صور:AFP)

اعترف والد نجم أتلتيكو مدريد “توماس بارتي” برغبة فريق آرسنال الإنجليزي في ضم نجله، وسعي الفريق اللندني في الميركاتو الصيفي للتفوق على كافة خصومه في صفقة تدعيم وسط الميدان.

وأشار “بارتي الأب” إلى أن فريق آرسنال يسعى لضم ابنه في الفترة المقبلة حسبما أوضح موقع “غانا ويب”، بجانب عدة فرق كبرى أخرى في أوروبا، ولكنه لم يكشف عن وجهة توماس القادمة.

وتسعى العديد من الفرق الأوروبية للظفر بخدمات صاحب الـ24 عامًا، والذي يقدم أداءً لافتاً هذا الموسم مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، ولا سيما أرسنال الذي يبدو في مقدمة الأندية الراغبة في ضمه، بعدما أجرى اتصالاته مع ممثلي اللاعب الأفريقي.

وصرح جاكوب بارتي قائلاً “اتصلت بابني بعد سماع تلك التكهنات وقال لي إنها صحيحة، كما أكد لي أنهم يجرون محادثات مع آرسنال”.

Advertisements

ثم تابع “كل هذا يتوقف على العرض الذي يقدمه أتلتيكو، إذا ذهب إلى آرسنال فسيكون أمراً جيداً، فإن لديهم الكثير من المشجعين في غانا، سأكون سعيداً إذا قرر الانتقال إلى هناك، ما يناقشونه الآن هو كيف سيتخلى عنه أتلتيكو؟!”.

ويمتلك توماس بارتي في عقده مع الروخي بلانكوس شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل بقيمة 43 مليون يورو فقط، مما جعله هدفًا لأغلب الفرق الطامحة في ضم لاعب من الطراز الرفيع دون دفع الكثير من الأموال مقابله في صفقات الصيف.

وسبق وأشاد المدرب الإسباني لآرسنال “ميكيل آرتيتا” باللاعب الغاني، ولكنه رفض إظهار أي رغبة في الحصول عليه أمام وسائل الإعلام، لكي لا يلفت أنظار الأندية المُهتمة والقادرة على دفع المبلغ المطلوب مقابله.