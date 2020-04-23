الجيش يُطالب الأهلي بتمديد إعارة نجم منتخب مصر الأولمبي

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب كوت ديفوار فى كأس أمم أفريقيا تحت 21 سنة (صور:AFP)

طالب نادي طلائع الجيش بتوصية من المدير الفني للفريق “عبد الحميد بسيوني” بتمديد إدارة الأهلي لإعارة نجم منتخب مصر الأولمبي “عمار حمدي” حتى نهاية موسم 2021/2020، بعد المستوى المميز الذي قدمه في ثلاث مباريات لعبهم مع الفريق منذ إعارته خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ولفت عمار حمدي الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، حيث ساهم بصورة ملموسة في تتويج الفريق بلقب البطولة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو المؤجلة إلى صيف 2021.

وتسبب مستوى عمار حمدي في حصوله على فرصة اللعب كأساسي مع طلائع الجيش فور انضمامه نهاية شهر يناير الماضي.

ولعب عمار حمدي 66 دقيقة في أول مبارياته مع الجيش أمام أف سي مصر، وانتهى اللقاء بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد، الأمر الذي شجع عبد الحميد بسيوني على إشراكه كأساسي أمام إنبي والمقاولون العرب، واستطاع الجيش التعادل 0-0 و1/1.

وقال عبد الحميد بسيوني لقناة أون تايم سبورت “طلبت من مدير الكرة في طلائع الجيش (العميد أحمد مهدي) أخذ خطوات جادة في تمديد إعارة عمار حمدي للموسم المقبل، لكن كل شيء يتوقف على إدارة الأهلي”.

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ويرتبط صاحب الـ 21 عامًا بعقد مع الأهلي حتى 30 يونيه 2023، وتشرف شركة 4 steps football management على أعمال اللاعب السابق لنادي النصر والاتحاد السكندري.

وتعمل الشركة المذكورة – مقرها في النمسا- مع ثنائي المقاولون العرب “فادي نجاح ويوسف الجوهري”، ونجم بيراميدز إسلام عيسى، وهداف منتخب مصر الأولمبي ونادي الزمالك “مصطفى حمدي”، وظهير المصري البورسعيدي “كريم العراقي”، بالإضافة إلى حارس مرمى الأهلي “شريف إكرامي”.

أزمة فنية

سيواجه طلائع الجيش مشكلة فنية قبل بداية الموسم الجديد، نظرًا لتعاقده مع 7 لاعبين بنظام الإعارة، في مقدمتهم مهاجم الأهلي عمرو جمال “الغزال” ولاعب وسط الزمالك “محمد أشرف” وجناح الاتحاد السكندري “كريم ممدوح” بالإضافة إلى مهاجم بيراميدز “ناصر المنسي”، ومدافع الأهلي أحمد علاء، وصانع ألعاب مصر المقاصة، الرواندي كيفين موهيري.

وأوضح عبد الحميد بسيوني “علمت أن إدارة الأهلي تُفكر في إعادة عمار حمدي عقب انتهاء إعارته. إذا تمسك رينيه فايلر بإعادته سيكون هناك بدائل تمت مناقشتها مع العميد أحمد مهدي للتفاوض حول ضم أحدهم لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل”.