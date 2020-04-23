تعنت الإنتر يُجبر برشلونة على توجيه ضربة لمخططات ليفربول

وضعت إدارة نادي برشلونة مهاجم فريق لايبزيج “تيمو فيرنر” كخيار بديل، في حال فشلة خطة التوقيع مع مهاجم الإنتر “لاوتارو مارتينيز” في الميركاتو الصيفي القادم.

ولا تنام فترة الانتقالات في كرة القدم العالمية أبدًا، وفي الوقت الذي اعتقدت فيه جماهير برشلونة أن مهاجمهم القادم هو “لاوتارو مارتينيز”، وضعت الإدارة خطة أخرى للتعاقد مع هدّاف المنتخب الألماني الأول “تيمو فيرنر” ضمن صفقات الصيف.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن المهاجم الألماني سيشكل خياراً احتياطيًا، إذا أصر الإنتر على الحصول على مبلغ 111 مليون يورو مقابل الهدّاف الأرجنتيني، على عكس فيرنر الذي ستكون تكلفته قيمة الشرط الجزائي في عقده 54 مليون يورو.

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ولن تكون الصفقة سهلة لبرشلونة، في ظل اتفاق ليفربول منذ مدة مع ممثلي اللاعب الألماني، والذي صرح في أكثر من مناسبة عن تفضيله خطوة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق ونال إشادة مواطنه “يورجن كلوب”.

يذكر أن برشلونة توصل لاتفاق مع الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” بشأن البنود الشخصية، ووافق الإنتر على بيعه بالفعل، ولكن ما يعطل الصفقة حاليًا، هو عدم قدرة البلاوجرانا على تأمين مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع النيراتزوري، في ظل خسارة الملايين نتيجة تعليق مباريات كرة القدم على مستوى العالم.

ويمتلك الثنائي فيرنر ولاوتارو طريقة مختلفة في مُهاجمة الخصوم، حيث يعتبر الألماني أقرب لرأس حربة صريح، وسجل هذا الموسم بقميص لايبزيج 21 هدفًا في كافة المسابقات.