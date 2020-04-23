من كاريلو إلى كوليفرت..آليانزا ليما “إمبراطور” تصدير نجوم بيرو إلى كبار أوروبا

وافقت إدارة مانشستر سيتي على تسديد مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني لنادي آليانزا ليما “إمبراطور” تصدير نجوم بيرو إلى كبار أوروبا نظير الحصول على توقيع ظهيره الأيمن اليافع “كوليفرت ميجيل أجويلار دياز”، على أن ينضم لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي 2021.

كوليفرت أجولار الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 17 يوم الخامس من مايو المقبل، وسبق له تمثيل منتخب بيرو تحت 21 عامًا، شارك في أربع مباريات مع الفريق الأول لنادي آليانزا ليما بالموسم الماضي، بين الجولات 14 و17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحافظ كوليفرت أجولارعلى حضوره القوي مع الفريق الأول بالمشاركة في خمس مباريات خلال الموسم الحالي، وكان آخر ظهور له يوم 23 فبراير 2020 لمدة 90 دقيقة أمام أياكوتشو، وخسر آليانزا ليما 2/صفر.

وأجبرت القوانين الجديدة في الدوري الإنجليزي على تأجيل انضمام كليوفيرث لحين اتمام عامه الـ 18 في شهر مايو 2021.

وقال كوليفرت أجولار للموقع الرسمي لنادي آليانزا ليما “الانتقال إلى مانشستر سيتي شيء كبير في مسيرتي الكروية، أنا سعيد لأنهم وقعوا معي، إنه فريق استثنائي على كافة الأصعدة، يتمتع بجماهيرية ويمتلك لاعبين ومدرب استثنائي، هدفي أن أصبح لاعبًا بارزًا في الفريق الأول”.

آليانزا ليما “إمبراطور” تصدير نجوم بيرو

يُعد نادي آليانزا ليما أكثر أندية بيرو تصديرًا للمواهب المميزة لكبار أوروبا منذ زمن بعيد وليس هذه الأيام فقط، فمنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي قدمت أكاديمية هذا النادي أكثر من 11 لاعبًا تركوا بصمة مميزة في أوروبا.

وقدم نادي آليانزا ليما مهاجم تشيلسي السابق وأسطورة المنتخب الأول “كلاوديو بيتزارو” الذي ظهر لأول مرة مع فيردر بريمن عام 1999 قبل أن يصبح أحد الأعمدة الرئيسية في نادي بايرن ميونخ.

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وفي عام 2003 انتقل المهاجم الرائع “باولو جوريرو” من آليانزا ليما إلى بايرن ميونخ، وفي نفس السنة انضم جورج فورسيث إلى بوروسيا دورتموند.

وخلال عام 2004 غادر اللاعب البيروفي السريع “جيفرسون فارفان” نادي آليانزا ليما للانضمام لصفوف العملاق الهولندي “بي اس في ايندهوفن”، وانتقل بعدها فارفان إلى شالكه وساهم معه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011، عندما ودع النادي الملكي الأزرق على يد مانشستر يونايتد.

وفي الميركاتو الصيفي 2007 ترك آليانزا ليما الثنائي “ويلمير أجويري ومانويل كوراليس” لنادي ميتز الفرنسي.

كما تخرج نجم الهلال السعودي “آندريه كايلو” من أكاديمية نادي آليانزا ليما، وانتقل في عام 2012 إلى صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومنه إلى بنفيكا.

ونجح آندريه كاريلو أو “كارييو” في قيادة الهلال السعودي للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، للمرة الأولى في تاريخ الهلال منذ عام 2000.

وفي صيف 2013 انتقل ثلاثي آليانزا ليما “باولو هورتادو وجوازينيو آروي وكارلوس أسكويس وجونيور بونسي” إلى أندية باكوس فييرا وسبورتينج براجا وبنفيكا وهوفنهايم – على الترتيب -.

وتوقف النادي عن تصدير لاعبيه إلى كبار أوروبا في صيف 2015 حين ترك قلب دفاعه الشاب “فرانسيسكو إيلياس دوسلوس” ينتقل لنادي سيلتا فيجو، إلا أن اللاعب لم يُصعد بعد للفريق الأول.