مانشستر سيتي يصدم “كانسيلو” بضم البيروفي “كوليفرت أجولار”

تلقى الظهير الأيمن الدولي البرتغالي “جواو كانسيلو” صفعة قوية نهاية هذا الأسبوع من المدير الفني “بيب جوارديولا”، عندما أعلنت إدارة مانشستر سيتي تعاقدها مع الظهير الأيمن الدولي البيروفي “كوليفرت أجولار”.

ووافق مانشستر سيتي على تسديد مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني لنادي آليانزا ليما البيروفي نظير الحصول على توقيع الظهير اليافع “كوليفرت ميجيل أجويلار دياز” في صيف 2021.

كليوفيرث أو كوليفرت الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 17 يوم الخامس من مايو المقبل، شارك في أربع مباريات مع الفريق الأول لنادي آليانزا ليما بالموسم الماضي، بين الجولات 14 و17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحافظ كوليفرت على حضوره القوي مع الفريق الأول بالمشاركة في خمس مباريات خلال الموسم الحالي، وكان آخر ظهور له يوم 23 فبراير 2020 لمدة 90 دقيقة أمام أياكوتشو، وخسر آليانزا ليما 2/صفر.

وأجبرت القوانين الجديدة في الدوري الإنجليزي على تأجيل انضمام كليوفيرث لحين اتمام عامه الـ 18 في شهر مايو 2021.

وقال كوليفرت أجويلار للموقع الرسمي لنادي آليانزا ليما “الانتقال إلى مانشستر سيتي شيء كبير في مسيرتي الكروية، أنا سعيد لأنهم وقعوا معي، إنه فريق استثنائي على كافة الأصعدة، يتمتع بجماهيرية ويمتلك لاعبين ومدرب استثنائي، هدفي أن أصبح لاعبًا بارزًا في الفريق الأول”.

وأضاف لاعب منتخب بيرو للشباب “أنا مسرور لأن إمكانية الانتقال إلى أوروبا عُرضت عليّ وأنا لاعب في آليانزا ليما”.

مانشستر سيتي يستعد للمستقبل

رغم جائحة كورونا، والخسائر المالية الضخمة المحتملة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تم تأجيل الموسم أكثر من ذلك أو إلغاء المسابقة برمتها، إلا أن إدارة مانشستر سيتي أظهرت رغبتها في البناء والتحضير للمستقبل.

وتعاني الجهة اليمنى في مانشستر سيتي من تذبذب مستوى الظهير الدولي الإنجليزي “كايل ووكر” منذ انضمامه من توتنهام هوتسبير الموسم الماضي، فضلاً عن تراجع مستوى جواو كانسيلو القادم من يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2019 بأكثر من 45 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك كانسيلو في أكثر من 8 مباريات كأساسي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالإضافة لمشاركته في 3 مباريات كبديل.

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واكتفى جوارديولا بالاعتماد على كانسيلو في منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولعب كانسيلو كأساسي في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وفي 3 مباريات بكأس الرابطة، ومثلهم بكأس الاتحاد الإنجليزي.

آليانزا ليما ليس بغريب عن كبار أوروبا

يُعد نادي آليانزا ليما أكثر أندية بيرو تصديرًا للمواهب المميزة لكبار أوروبا، منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما قدموا مهاجم تشيلسي السابق وأسطورة المنتخب الأول “كلاوديو بيتزارو” الذي ظهر لأول مرة مع فيردر بريمن عام 1999 قبل أن يصبح أحد الأعمدة الرئيسية في نادي بايرن ميونخ.

وفي عام 2003 انتقل المهاجم الرائع “باولو جوريرو” من آليانزا ليما إلى بايرن ميونخ، وفي نفس السنة انضم جورج فورسيث إلى بوروسيا دورتموند.

وخلال عام 2004 غادر اللاعب البيروفي السريع “جيفرسون فارفان” نادي آليانزا ليما للانضمام لصفوف العملاق الهولندي “بي اس في ايندهوفن”.

وفي الميركاتو الصيفي 2007 ترك آليانزا ليما الثنائي “ويلمير أجويري ومانويل كوراليس” لنادي ميتز الفرنسي.

كما تخرج نجم الهلال السعودي “آندريه كايلو” من أكاديمية نادي آليانزا ليما، وانتقل في عام 2012 إلى صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومنه إلى بنفيكا ثم بطل دوري أبطال آسيا 2019.

وفي صيف 2013 انتقل ثلاثي آليانزا ليما “باولو هورتادو وجوازينيو آروي وكارلوس أسكويس وجونيور بونسيه” إلى أندية باكوس فييرا وسبورتينج براجا وبنفيكا وهوفنهايم – على الترتيب -.

وتوقف النادي عن تصدير لاعبيه إلى كبار أوروبا في صيف 2015 حين ترك قلب دفاعه الشاب “فرانسيسكو إيلياس دوسلوس” ينتقل لنادي سيلتا فيجو، إلا أن اللاعب لم يُصعد بعد للفريق الأول.