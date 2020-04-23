ستبث المباريات مجاناً.. محادثة تبشر بعودة الدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد يبشر باستكمال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وتم إيقاف البريميرليج منذ أكثر من شهر لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك محادثات تدور حاليًا بين رابطة البريميرليج والحكومة، حول إمكانية بث مباريات الدوري الإنجليزي مباشرة على قنوات مجانية عند استئناف البطولة.



وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف لمنع الجماهير من الذهاب إلى منازل زملائهم، لمشاهدة المباريات المشفرة.



وقالت الصحيفة، إن المباريات تعرض على قنوات "سكاي سبورتس" و"بي تي سبورت" اللتين يشترطان دفع اشتراك باهظ لمشاهدة المباريات.



وذكرت "ذا صن" أن آخر التقارير تؤكد احتمالية استئناف مباريات البريميرليج يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل.



وذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن أوليفر داودن وزير الثقافة البريطاني، حث مسؤولي الدوري، على دراسة فكرة بث المباريات في القنوات الأرضية.



وقال داودن "أقدر أن الرياضة تعتمد على إيرادات الاشتراكات التلفزيونية، لكنهم مدركون للوضع وهناك طرق مختلفة يمكن من خلالها حماية الإيرادات الناتجة عن حقوق البث، لكننا نبحث أيضًا عن طرق لزيادة الإيرادات".



المصدر: موقع كورة