رياضة | الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم صن داونز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي قرر صرف النظر عن التعاقد مع الأوروجوياني سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الأهلي قرروا بشكل رسمي غلق ملف التعاقد مع النجم الأوروجواياني بسبب عدم اتفاق لجنة التخطيط والجهاز الفني على إمكانيات اللاعب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه هناك تحفظا من جانب البعض داخل جهاز كرة القدم بفكرة التعاقد مع النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 29 عامًا وذلك لصعوبة تسويقه فى المستقبل بالإضافة إلى احتمالية طلب صن داونز مبلغًا مالياً كبيرًا من أجل الموافقة على بيعه وذلك في ظل اعتماد موسيماني المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي على اللاعب بشكل أساسي.

وكشفت التقارير الصحفية أن الأهلي يبحث التعاقد مع بديل لرمضان صبحي المعار من هيدرسفيلد في الفترة المقبلة وذلك تحسبا لتعثر المفاوضات مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب.