رياضة | نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على مسئولي الأهلي إمكانية التعاقد مع محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة والزمالك السابق.

وأكدت التقارير الصحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي سيعرض نجم مصر المقاصة على السويسري رينيه فايلر لحسم موقفه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي يفكر في ضم محمد إبراهيم من أجل تجهيز بديل مناسب لنجم خط الوسط المهاجم محمد مجدي قفشة في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية أن محمد إبراهيم كان قد رحل عن الزمالك بعد توتر علاقته مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور.