رياضة | أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاربعاء 22 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاربعاء 22- 4 - 2020:-

خاص| الأهلي يقترب من صفقة عربية لتعويض رحيل نجمه

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن الصفقة المحتملة لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن هناك عدة أسماء مرشحة لخلافة رمضان صبحي نجم الفريق، في حال عدم تجديد إعارته بالموسم الجديد.

وأضاف: "ستكون هناك صفقة قوية بالتأكيد خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض اللاعب الذي يقترب من العودة إلى صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: "الأهلي بدأ بالفعل في مخطط الحصول على توقيع أحد لاعبي شمال إفريقيا، خاصةً بعد الوصول إلى مراحل متقدمة من المفاوضات".

واختتم: "القلعة الحمراء تسعى لتلبية احتياجات الفريق الأول، والتدعيمات المطلوبة من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استعدادًا لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والبطولات المحلية بالموسم الجديد".

الأهلي: تجديد عقد فايلر أمر شبه منتهي

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، أخر التطورات في ملف تجديد عقد النادي الأحمر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"فايلر قريب من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، الأمور تسير في اتجاه إيجابي".

وأضاف :"فايلر مستمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، وتجديد تعاقده أمر شبه منتهي".

وانتقل للحديث عن التطورات التي ستشهدها قناة النادي حيث قال :"قناة الأهلي تعد هي الأولى في مصر التي تكون ملك لناد".

وتابع :"من المفترض أن يكون هناك مشروع طموح بين النادي الأهلي، وشركة استادات ومن ضمنها شركة لايف".

وواصل :"شركة لايف أعلنت في وقت سابق أن هناك خريطة للبرامج الرياضية، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو المقبل".

وأتم حديثه :"نتمنى أن تكون الخريطة الجديدة للقناة تتضمن على محتويات ترسخ قيمة ومباديء النادي الأهلي، وما تسير عليه القناة منذ انطلاقها".

نجم الأهلي يحسم الجدل ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

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خرج شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، بتصريحات جديدة كشف فيها عن العديد من الأسرار، وفي مقدمتهم الحقيقة الكاملة للأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات الزمالك معه. أنه رحل عن الفريق رغبة منه في المشاركة ورفضه البقاء على مقاعد البدلاء.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: "استمريت على دكة الأهلي لمدة موسمين ولا أشارك سوى في مباريات معدودة، ولكن دور الحارس الثاني لا يناسبني نهائيًا".

وأكمل:" مسؤولو نادي الزمالك لم يدخلوا معه في مفاوضات نهائيًا في أي فترة من الفترات".

وأكد إكرامي أن نادي الزمالك لم يفاوضه ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الجاري.

رمضان صبحي يرد على عرض بيراميدز

مازال مستقبل رمضان صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، غير واضح المعالم، وذلك على الرغم من رغبة من الأهلي الاحتفاظ بخدماته عقب نهاية فترة الإعارة في نهاية الموسم الحالي سواء عن طريق تجديد إعارته أو شرائه نهائياً.

وكشفت تقارير صحفية أن الصعوبة في ملف احتفاظ الأهلي برمضان صبحي تكمن في مغالاة ناديه الكبيرة في ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو من أجل التخلي عن خدماته أو 3 ملايين يورو من أجل إعارته وهي المبالغ التي تفوق إمكانيات القلعة الحمراء في الوقت الحالب.

وأوضح مصدر مقرب من رمضان صبحي أن بيراميدز دخل في مفاوضات شفهية فقط من أجل الفوز بخدمات صبحي عقب نهاية فترة إعارته للأهلي إلا أن النجم الدولي اعتذر للمسئول الذي تحدث معه وأكد أنه يتطلع للعودة من جديد لأوروبا وفي حال استمراره في مصر فإنه يفضل الاستمرار مع الأهلي مؤكداً في الوقت ذاته احترامه الشديد لإدارة بيراميدز.

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

كشف مسؤولي النادي الأهلي حقيقة دخولهم في مفاوضات مع حارس مرمي بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق بعد رحيل شريف إكرامي.

وأكد مسئولو النادي الأهلي أن ما يتردد بخصوص المفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز أخبار غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء، كما أن الجهاز الفني لا يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق خلال الفترة الحالية.

وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن التعاقد مع حارس مرمي جديد أمر مستبعد خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مراكز أخري يسعي الفريق لتدعيمها في الميركاتو الصيفي.

ويضم النادي الأهلي بين صفوفه حاليًا 3 حراس مرمي هم، محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، بينما قرر شريف إكرامي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وخوض تجربة جديدة بالموسم المقبل.

خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع واحد من نجوم نادي صن داونز الجنوب افريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويهتم الأهلي بضم الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز في الصيف القادم لتدعيم مركز الجناح في الفريق.

ويخطط مسئولو للقلعة الحمراء لتقديم عرض رسمي إلى صن داونز لضم سيرينو مقابل ٢ مليون دولار في الصيف.

وفي حالة رفض صن داونز المبلغ المقدم من الأهلي فسيتم عقد صفقة تبادلية بين الفريقين ينتقل خلال جيرالدو دا كوستا إلى النادي الجنوب افريقي بينما ينضم سيرنيو إلى القلعة الحمراء.