رياضة | وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات لعودة المسابقات المحلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة وضع سيناريوهات لعودة المسابقات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لبحث ترتيبات عودة المسابقات المحلية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا بد أن يكون لدينا رؤية لما سيحدث في الفترة المقبلة وعقدت اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لوضع سيناريو حول ما سيحدث مستقبلا".

وتابع :"النشاط الرياضي في حاجة إلى 3 أسابيع من أجل التجهيز بشكل جيد، وطريقة إعداد جيدة من أجل استكمال الدوري".

وواصل :"هناك سيناريو من المفترض أنه وضع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تقديمه لعودة المسابقات المحلية".