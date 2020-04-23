رياضة | شروط خاصة من كارتيرون في صفقات الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شروط خاصة من كارتيرون في صفقات الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك شروطًا خاصة من أجل انضمام أي لاعب إلى القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

واشترط الجهاز الفني للأبيض أن تكون الصفقة قوية وإضافة إلى الفريق، بالاضافة إلى أن يكون اللاعب دولي ومنتظم في اللعب ضمن صفوف منتخب بلاده.

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ويسعى مسئولو نادي الزمالك إلى ضم ظهير أيمن إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، لتدعيم هذا المركز بجانب الثنائي حازم إمام وأحمد عيد.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قد مد فترة الراحة السلبية للأبيض بسبب فترة توقف النشاط لتفشي فيروس كورونا، وتنفيذ اللاعبين لبرنامج تدريبي بالمنزل حفاظًا على لياقتهم البدنية.