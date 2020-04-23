رياضة | عاجل - الأهلي: تجديد عقد فايلر أمر شبه منتهي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي: تجديد عقد فايلر أمر شبه منتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"فايلر قريب من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، الأمور تسير في اتجاه إيجابي".
وأضاف :"فايلر مستمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، وتجديد تعاقده أمر شبه منتهي".
وانتقل للحديث عن التطورات التي ستشهدها قناة النادي حيث قال :"قناة الأهلي تعد هي الأولى في مصر التي تكون ملك لناد".
وتابع :"من المفترض أن يكون هناك مشروع طموح بين النادي الأهلي، وشركة استادات ومن ضمنها شركة لايف".
وواصل :"شركة لايف أعلنت في وقت سابق أن هناك خريطة للبرامج الرياضية، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو المقبل".
وأتم حديثه :"نتمنى أن تكون الخريطة الجديدة للقناة تتضمن على محتويات ترسخ قيمة ومباديء النادي الأهلي، وما تسير عليه القناة منذ انطلاقها".