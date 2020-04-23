رياضة | عاجل - الأهلي: تجديد عقد فايلر أمر شبه منتهي

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، أخر التطورات في ملف تجديد عقد النادي الأحمر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"فايلر قريب من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، الأمور تسير في اتجاه إيجابي".

وأضاف :"فايلر مستمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، وتجديد تعاقده أمر شبه منتهي".



وانتقل للحديث عن التطورات التي ستشهدها قناة النادي حيث قال :"قناة الأهلي تعد هي الأولى في مصر التي تكون ملك لناد".

وتابع :"من المفترض أن يكون هناك مشروع طموح بين النادي الأهلي، وشركة استادات ومن ضمنها شركة لايف".

وواصل :"شركة لايف أعلنت في وقت سابق أن هناك خريطة للبرامج الرياضية، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو المقبل".

وأتم حديثه :"نتمنى أن تكون الخريطة الجديدة للقناة تتضمن على محتويات ترسخ قيمة ومباديء النادي الأهلي، وما تسير عليه القناة منذ انطلاقها".

