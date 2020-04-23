رياضة | الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بأن الأهلي يقترب في خلال الأيام المقبلة من شراء رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هيدرسفيد تاون الإنجليزي وذلك عقب نهاية فترة الإعارة وذلك في ظل إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالتمسك باللاعب.
وقالت التقارير بأن مسئولي الأهلي سيعقدون جلسة خاصة ومهمة مع رمضان صبحي في الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره وتحديد موقفه من البقاء في النادي من عدمه.
وأوضحت التقارير الصحفية أن ذلك يأتى الوقت الذي أعلن فيه صبحي عن رغبته في الرحيل واستكمال التجربة الاحترافية في القارة الأوروبية بالإضافة إلى تلميحه لامتلاك عروض جادة من بعض الأندية الإيطالية.