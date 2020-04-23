رياضة | الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي

وقالت التقارير بأن مسئولي الأهلي سيعقدون جلسة خاصة ومهمة مع رمضان صبحي في الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره وتحديد موقفه من البقاء في النادي من عدمه.



وأوضحت التقارير الصحفية أن ذلك يأتى الوقت الذي أعلن فيه صبحي عن رغبته في الرحيل واستكمال التجربة الاحترافية في القارة الأوروبية بالإضافة إلى تلميحه لامتلاك عروض جادة من بعض الأندية الإيطالية.