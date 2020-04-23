رياضة | بسبب كورونا.. لويس إنريكي يوافق على تخفيض راتبه مع إسبانيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. لويس إنريكي يوافق على تخفيض راتبه مع إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق " لويس إنريكي " المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول على تخفيض راتبه مع الإتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب توقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب كورونا، وما نجم عنه من خسائر مالية.

وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية اليوم، أن إنريكي وافق على تخفيض أجره بنسبة 25%.

ولم يلعب المنتخب الأسباني أي مباراة منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث تعود آخر مبارياته للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020 ".

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وأكدت الصحيفة، أن تخفيض راتب إنريكي سيوفر مبلغ 350 ألف يورو على الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويرتبط إنريكي بعقد مع الإتحاد الإسباني، ينتهي بعد بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقاد إنريكي منتخب " لا روخا " للتأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 بتصدر مجموعته في التصفيات.