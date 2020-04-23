رياضة | عاجل - الزمالك يحسم مصير "زيزو"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يحسم مصير "زيزو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دخول اللاعب أحمد سيد زيزو في أي صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك فان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون رفض دخول احمد سيد زيزو في أي صفقة تبادلية لي خلال موسم الانتقالات القادم

وأضاف المصدر ذاته بأن كارتيرون يعتبر زيزو واحد من القوام الرئيسي للفريق الذي من الصعب الاستغناء عنه خلال هذه المرحلة الحاسمة، خصوصا في ظل تواجده بقائمة الفريق الأفريقية.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الأبيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.