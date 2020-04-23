رياضة | صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ميلان ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ميلان ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير صحفية إيطالية اليوم، باحتمالية حدوث صفقة تبادلية بين ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لشبكة " فوتبول إيطاليا " نقلاً عن شبكة " سبورت ميدياست " الإيطالية، فإن الصفقة المنتظرة قد تتضمن إنتقال ماورو إيكاردي ليوفنتوس، مقابل إنضمام الكولومبي خوان كوادرادو لإنتر ميلان ومبلغ من المال.

ويلعب إيكاردي ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الباريسي لا ينوي تفعيل بند شراء عقد اللاعب، على الرغم من تألقه.

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وأكدت الشبكة الإيطالية، أن إيكاردي حريص على العودة لإيطاليا، مشددة على أن يوفنتوس هي رغبته الأولى، في ظل عدم وجود أي نيه من إنتر ميلان للإعتماد عليه.

في المقابل، أشارت تقارير إيطالية سابقة، أن إنتر ميلان لا يفضل الإبقاء على النيجيري فيكتور موسيس، ومن ثم قد يبدو كوادرادو خياراً مثالياً في مركز الجناح الأيمن في طريقة 3/5/2 التي يفضلها كونتي.

ويعد صاحب الـ32 عاماً من أفضل لاعبي العالم إجادة في هذا المكان، وبالتالي قد يستغل كونتي إهتمام يوفنتوس بإيكاردي، ويطلب ضمه للفريق، على الرغم من تمديد عقده مع يوفنتوس في نوفمبر الماضي.