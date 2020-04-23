رياضة | صدمة للأندية السعودية من وزارة المالية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدمة للأندية السعودية من وزارة المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الأندية السعودية صدمة من وزارة المالية مساء اليوم الأربعاء، بعدما أعلن محمد الجدعان وزير المالية السعودي عن وقف دعم الحكومة مادياً للقطاع الرياضي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل.

وأكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي، " تأجيل الدعم للرياضة يأتي توفيراً للإنفاق الصحي، ونتوقع استمرار كورونا عدة أشهر ، وربما حتى نهاية العام الحالي".

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم يتم تحديد موعد لعودة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان هناك مقترح لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين في منتصف شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي، بحسب ما تشاورا فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة المحترفين.