رياضة | نجم الأهلي يحسم الجدل ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يحسم الجدل ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، بتصريحات جديدة كشف فيها عن العديد من الأسرار، وفي مقدمتهم الحقيقة الكاملة للأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات الزمالك معه. أنه رحل عن الفريق رغبة منه في المشاركة ورفضه البقاء على مقاعد البدلاء.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: "استمريت على دكة الأهلي لمدة موسمين ولا أشارك سوى في مباريات معدودة، ولكن دور الحارس الثاني لا يناسبني نهائيًا".

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وأكمل:" مسؤولو نادي الزمالك لم يدخلوا معه في مفاوضات نهائيًا في أي فترة من الفترات".

وأكد إكرامي أن نادي الزمالك لم يفاوضه ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الجاري.