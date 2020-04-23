رياضة | محمود شكري يغيب عن سيراميكا كليوباترا شهر ونصف بسبب منظار الركبة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود شكري يغيب عن سيراميكا كليوباترا شهر ونصف بسبب منظار الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عملية جراحية بالمنظار في ركبة محمود شكري حارس مرمى الفريق، للتخلص من الآلام التي هاجمته خلال الفترة الماضية.

وأكد طبيب الفريق أن الحارس بصحة جيدة خلال هذه الفترة، وسوف يحتاج إلى فترة تأهيل من شهر إلى شهر ونصف، وبعدها سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.

وقدم محمود شكري مستوى طيب للغاية مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم، حيث شارك في ١٦ مباراة من أصل ١٧، ونال ثقة الجهاز الفني ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى، وكان له دور كبير في تصدر الفريق لجدول ترتيب المسابقة حتى قبل توقفها.