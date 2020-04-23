رياضة | أسماء نارية.. 3 مدربين مرشحين لقيادة نيوكاسل بعد الشراء السعودي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسماء نارية.. 3 مدربين مرشحين لقيادة نيوكاسل بعد الشراء السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير الإنجليزية والسعودية إلى اقتراب صندوق الاستثمارات العامة السعودي التابع للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لشراء نادي نيوكاسل يونايتد خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت تلك التقارير إلى أن ملاك النادي السعودين سوف يسعوا للإرتقاء بالنادي خلال السنوات القادمة، حيث حدد المسئولين بعض الصفقات النارية لإبرامها في الصيف وأيضاً أسماء بعض المدربين لتولي قيادة النادي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" اسماء المدربين المرشحين لتولي قيادة نيوكاسل يونايتد.

1- ماوريسيو بوتشيتينو

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وجاء ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير السابق على رأس المرشحين لتولي قيادة الماكبايس بالموسم الجديد، خاصة وأنه كان من المقرر أن يتولي قيادة مانشستر يونايتد إلا أن إدارة الفريق الأحمر رفضت رحيل سولشاير المدرب الحالي.

2- ماسيميليانو أليجري

ويعد ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي هو ثاني الأسماء المرشحة لتولي قيادة النادي الإنجليزي، حيث رحل أليجري عن تدريب السيدة العجوز في نهاية الموسم الماضي، وأوضحت التقارير أن مدرب اليوفي السابق يريد التدريب في البريميرليج.

3- رافائيل بينيتيز

ولن يكون الإسم الثالث غريب على جماهير نيوكاسل يونايتد وهو رافائيل بينيتيز مدرب النادي في الموسم الماضي والذي رحل إلى الصين بعد أزمات كبيرة مع ملاك النادي، وذلك بسبب عدم إبرام الصفقات التي يريدها المدرب الإسباني.