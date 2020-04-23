رياضة | خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع واحد من نجوم نادي صن داونز الجنوب افريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويهتم الأهلي بضم الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز في الصيف القادم لتدعيم مركز الجناح في الفريق.

ويخطط مسئولو للقلعة الحمراء لتقديم عرض رسمي إلى صن داونز لضم سيرينو مقابل ٢ مليون دولار في الصيف.

وفي حالة رفض صن داونز المبلغ المقدم من الأهلي فسيتم عقد صفقة تبادلية بين الفريقين ينتقل خلال جيرالدو دا كوستا إلى النادي الجنوب افريقي بينما ينضم سيرنيو إلى القلعة الحمراء.