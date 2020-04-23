رياضة | تصريحات مفاجئة من كلوب بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مفاجئة من كلوب بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأمل أندية الدوري الإنجليزي في استكمال منافسات الموسم أياً كان توقيت النهاية، ولكن سيناريو الإلغاء، الذي يحرم ليفربول من اللقب، لا يصيب كلوب بالقلق.
وقال كلوب: "الحياة تمثل تحدياً مستمراً، ونحن ندرك ذلك في هذه اللحظة بالتحديد، إذ أننا لم يسبق لنا مواجهة مثل هذا التحدي الذي نمر به الآن".
وأضاف: "فالمواقف التي مررنا بها في الماضي واعتبرناها مشكلات كبيرة، باتت تبدو وكأنها لا شيء".
وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس اليوم الأربعاء: "لن نتغير، هذا الفريق ليس فى حالة الاكتمال والجهوزية القصوى، فهذا الأمر لم يتم بعد".
وأضاف: "أمامنا مساحة واسعة للتطور ونحن نعمل من أجل ذلك، لدينا دماء جديدة جرى ضخها بالداخل، ويمكننا أن نصنع المزيج بذلك".
وتابع: "هناك العديد من الأمور التي يمكننا تحسينها بالطبع، ولكننا يمكننا تحسينها عبر هذا الفريق، وهو فريق رائع حقاً".