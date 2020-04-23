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الامارات | إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة المدفع

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منصور السندي - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة المدفع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد لنادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع، وعضوية كل من إبراهيم محمد راشد الجروان وسلطان إبراهيم عسكر وسليمان عبدالرحمن الهاجري وطارق جاسم المدفع وطارق سعيد علاي والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري وعبدالله محمد العجلة ومحمد عبيد الحصان الشامسي ومحمد علي الحمادي، علماً أن المجلس السابق كان قد تم حله أخيراً.

ويتوقع أن يقوم مجلس الإدارة الجديد الذي ضم أسماء رياضية مرموقة بإعادة ترتيب البيت الشرقاوي في أعقاب الحديث عن وجود خلافات داخل النادي أدت إلى حل مجلس الإدارة السابق، وتشكيل مجلس إدارة جديد.

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ونص القرار على أن يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً، أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

وضم مجلس الإدارة الجديد العديد من الشخصيات المرموقة التي تحظى باحترام وتقدير كبيرين من قبل الأوساط الرياضية وداخل القلعة الشرقاوية، وشهدعودة رئيس شركة كرة القدم السابق بالنادي عبدالله العجلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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