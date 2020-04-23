الامارات | «الآسيوي» يخطط لاستئناف دوري الأبطال في أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يخطط لاستئناف دوري الأبطال في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور، أن الاتحاد يدعم كل الخيارات التي تضمن إكمال دوري أبطال آسيا 2020، مشيراً إلى أن هذا الملف يتصدر أجندة الاتحاد القاري في الوقت الجاري.

وأضاف ويندسور في تصريحات صحافية: «الاتحاد يخطط لجميع السيناريوهات المحتملة في حال استمرار أزمة فيروس (كورونا) إلى ما بعد أغسطس المقبل»، مشدداً على ضرورة إكمال البطولات بعد أن يصبح الوضع آمناً»، وتابع: «الأقرب أن يتم استئناف أبطال آسيا في أغسطس المقبل، بنظام البطولات المجمعة، ولدينا طلب من دولة في غرب آسيا، لا أستطيع الإفصاح عن اسمها الآن، لاستضافة مباريات المجموعات».