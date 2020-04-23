شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: اجتمعت مع عمرو الجنايني لبحث عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إنه حرص على الاجتماع مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لبحث آليات عودة النشاط الكروى في الفترة المقبلة والمتوقف حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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أكد وزير الرياضة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" مع الإعلامى أحمد شوبير أن المنظومة ملتزمة بتعليمات الحكومة موضحا أن كانمن الضرورى أن يتم وضع خطة مستقبلية لما بعد أزمة كورونا والتجهيز لها بكافة الاحتمالات.

أضاف وزير الرياضة أن وقف النشاط والغلق التام للأندية كان ضروريا لمواجهة كورونا لافتا إلى أن اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة المسابقة المحلية.