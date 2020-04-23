شكرا لقرائتكم فؤاد أنور: منتخب مصر صدمني في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فؤاد أنور نجم المنتخب السعودي السابق، أداء المنتخب المصري في كأس العالم كان صادما لدرجة كبيرة وخالف جميع التوقعات بسبب وجود مجموعة من اللاعبين المميزين بين صفوفه.

وقال أنور أن فكرة تخفيض رواتب اللاعبين التي حدثت في الدوري السعودي أمر طبيعي ومتوقع، مثلما حدث في بعض دوريات العالم والأندية الكبرى.

وتابع في تصريحات عبر برنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس 2، إنه سعيد بمشواره التدريبي وما حققه في العمل مع الشباب والنصر، خاصة وأنه ساهم في اكتشاف مواهب مميزة.