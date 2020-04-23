شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : اختيار اللجنة الخماسية كان تحت إشراف هاني أبو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن هاني أبو ريدة صاحب القرار الأول والأخير في إختيار أعضاء اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة المصري .

Advertisements

وأضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية، أن اختيار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة كان تحت إشراف هاني أبو ريدة ، مؤكداً أنه يتمنى أن لا يترشح أعضاء المجلس السابق في الإنتخابات القادمة .

وتابع أنه يتمنى أنه يكون هناك كوادر رياضية جديدة في إدارة الكرة المصرية في الأيام القادمة لكي نرى الفارق بين المجلس الحالي والجديد.