شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : اختيار اللجنة الخماسية كان تحت إشراف هاني أبو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن هاني أبو ريدة صاحب القرار الأول والأخير في إختيار أعضاء اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة المصري .
وأضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية، أن اختيار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة كان تحت إشراف هاني أبو ريدة ، مؤكداً أنه يتمنى أن لا يترشح أعضاء المجلس السابق في الإنتخابات القادمة .
وتابع أنه يتمنى أنه يكون هناك كوادر رياضية جديدة في إدارة الكرة المصرية في الأيام القادمة لكي نرى الفارق بين المجلس الحالي والجديد.
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