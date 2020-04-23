شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يوضح الفارق بين طارق حامد ووليد سليمان! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن هناك فارق كبير بين طارق حامد ووليد سليمان من حيث العنف داخل الملعب .

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وأضاف عبد العال أن طارق حامد لاعب الزمالك "غشيم" في لعبه ولكنه ليس مؤذياً ، عكس وليد سليمان لاعب الأهلي مؤذي ضد زملائه وأصاب الكثير من اللاعبين في المباريات إصابات بالغة .

وأكمل أن دور طارق حامد في وسط الملعب يُجبره بالتدخلات لإفتكاك الكره ويفعل ذلك دون أن يُصيب أحد عكس وليد سليمان الذي يلعب بقوة ويُصيب زملائه .