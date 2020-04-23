شكرا لقرائتكم عادل عبد الواحد: الخطيب أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء عادل عبد الواحد نجم الزمالك في حقبة السبعينيات والثمانينيات السابق والمهاجم أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية. أضاف عادل عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الخطيب كان محظوظ بمصطفى عبده وصفوت عبد الحليم ومحسن صالح كانوا بيوصلوه للجون كتير". Advertisements تابع عادل عبد الواحد ان لاعبو الأهلي كانوا محظوظين بالدعم والمساندة الاعلامية وأن الفريق الذي فاز ببطولة أفريقيا عام 1984 والدوري الممتاز (الزمالك) لم يستدعى منه سوى 3 لاعبين للمنتخب. ويعد عادل عبد الواحد أحد نجوم جيل الثمانينات في الزمالك الذي استطاع أن يحصد مع القلعة البيضاء على العديد من البطولات القارية كما استطاع أن يمنح الأبيض لقب الدوري المصري بعد تسجيله هدف الحسم في مرمى الإسماعيلي بالإضافة الى مشاركته مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 1984.

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